Новости часа: РФ будет считать попытки Киева вернуть Донбасс нападением на свои земли

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. РФ будет воспринимать попытки Киева вернуть Донбасс и другие территории как атаку на свои земли при положительном решении на референдумах, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Вопрос о возможной кредитной амнистии для мобилизованных прорабатывается, сообщили в Кремле.

Специалисты по платежам, расчетам, инкассации, IT-системам, а также работающие с предприятиями и населением не подпадут под частичную мобилизацию, уточнили в ЦБ.