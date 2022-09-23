Новости часа: в Москве заработали участки для проведения референдумов о вхождении Донбасса

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве работают участки для проведения референдумов о вхождении Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

Россияне, которые не получили повестку, могут отправляться в поездки за границу. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Несколько авиакомпаний РФ заявили о возврате денег за билеты тем, кто купил их до 21 сентября и будет мобилизован.