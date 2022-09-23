Участки для референдумов открылись в Москве

Участки для референдумов открылись в представительстве ДНР в Москве. С 23 по 27 сентября там смогут проголосовать не только граждане ДНР, но и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей.

Обстановка на участках спокойная. На территории России порядок голосования такой же, как и в этих регионах. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.