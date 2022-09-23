Норвегия приостановила соглашение об упрощенном визовом режиме с РФ

Норвегия приостановила соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией. Соответствующее заявление опубликовал Иммиграционный директорат государства на своем сайте.

Соглашение о визовых послаблениях было подписано в 2007 году. Норвегия, которая не является членом ЕС, но входит в Шенгенскую зону, выразила солидарность с визовой политикой Евросоюза. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.