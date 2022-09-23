Референдумы о вхождении в состав РФ начались в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях

Референдумы о вхождении в состав России начались 23 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях. Проголосовать смогут и те жители освобожденных территорий, которые сейчас находятся в России.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.