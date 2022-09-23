Российский "Град" ударил по украинской военной цели всем боекомплектом. Работу расчетов реактивных систем залпового огня показали в Минобороны. Как рассказал командир боевой машины с позывным "Саратов", цель обнаружил оператор беспилотника, передал расчету РСЗО координаты, и через несколько минут в сторону объекта полетели все 20 реактивных снарядов.

Ударные вертолеты Ка-52 уничтожили опорные пункты и бронированную технику ВСУ. Ударили по обнаруженным укрепленным объектам и районам сосредоточения сил противника.

Кроме таких атак, армейская авиация в Донбассе и на Украине сопровождает военные и гуманитарные колонны, доставляет десант и грузы, а также поддерживает с воздуха подразделения союзных войск. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.