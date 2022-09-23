ВСУ нанесли артиллерийский удар по центральному рынку в Донецке

ВСУ нанесли артиллерийский удар по центральному крытому рынку в Донецке. Здесь постоянно находится большое количество людей.

Один снаряд попал в проезжавший мимо автобус, другой прилетел к продуктовому магазину. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.