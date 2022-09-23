В Россию вернулись более 50 солдат, находившихся в плену у ВСУ

Москва и Киев провели обмен военнопленными. Как заявили в Минобороны, переговоры были сложными, многим из захваченных солдат и офицеров грозила смерть.

В Россию вернулись 55 человек. Военнослужащие рассказали, как бойцы ВСУ относились к пленным. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.