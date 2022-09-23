Украинские войска пытались форсировать реку Оскол в Харьковской области

Украинские войска пытались форсировать реку Оскол у поселка Двуречное в Харьковской области, но под ударом союзных войск отступили, потеряв людей и шесть боевых машин пехоты.

В селе Моначиновка ВКС России уничтожили до 20 единиц военной техники, в том числе одну установку системы залпового огня HIMARS.

Высокоточным оружием поражены пункт временной дислокации наемников "Иностранного легиона" у города Запорожье, а также склад у Северска, где хранилось более тысячи боеприпасов к минометам.

Артиллерия и ракетные войска разгромили командный пункт батальона первой танковой бригады ВСУ у поселка Веселое в ДНР, три артиллерийских взвода американских гаубиц М777 и взвод РСЗО HIMARS в Днепропетровской и Николаевской областях. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.