Трамп показал журналистам совместную фотографию с Путиным

Президент США Дональд Трамп показал журналистам совместную фотографию с Владимиром Путиным, которая была сделана во время саммита на Аляске. Кроме того, он заявил, что может позвать российского президента на чемпионат мира по футболу, который состоится в Америке в 2026 году.

Мощный взрыв произошёл на заводе по производству моторных масел в американском штате Луизиана. Пламя охватило десятки резервуаров. Начальная школа, которая находится в километре от предприятия, была эвакуирована. Кроме того, жителям города также рекомендовали уехать.

На Гавайях произошло извержение вулкана Килауэа. Явление привлекло внимание туристов со всего мира. Это один из самых активных действующих вулканов на Земле, однако об опасности для местных жителей не объявляли.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

