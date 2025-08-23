Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

23 августа, 16:30

Политика

Трамп показал журналистам совместную фотографию с Путиным

Трамп показал журналистам совместную фотографию с Путиным

В МИД Франции не ответили на просьбы Москвы улучшить условия содержания Касаткина

Российские войска освободили три населенных пункта в ДНР

В Госдуме предложили ввести обязательное медосвидетельствование для альпинистов

Путин заявил, что у России нет недружественных стран

Путин прибыл в Саров, где расположен федеральный ядерный центр

В Италии начался суд над украинцем по делу о подрыве "Северных потоков"

Эксперт рассказал о значении освобождения села Александро-Шультино в ДНР

ВС РФ освободили населенный пункт Александро-Шультино в ДНР

Управляющим компаниям предложили запретить передачу протоколов собраний в госорганы

Президент США Дональд Трамп показал журналистам совместную фотографию с Владимиром Путиным, которая была сделана во время саммита на Аляске. Кроме того, он заявил, что может позвать российского президента на чемпионат мира по футболу, который состоится в Америке в 2026 году.

Мощный взрыв произошёл на заводе по производству моторных масел в американском штате Луизиана. Пламя охватило десятки резервуаров. Начальная школа, которая находится в километре от предприятия, была эвакуирована. Кроме того, жителям города также рекомендовали уехать.

На Гавайях произошло извержение вулкана Килауэа. Явление привлекло внимание туристов со всего мира. Это один из самых активных действующих вулканов на Земле, однако об опасности для местных жителей не объявляли.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Алексей ЛазаренкоЮлия Неклесова

