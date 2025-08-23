23 августа, 10:00Политика
В МИД Франции не ответили на просьбы Москвы улучшить условия содержания Касаткина
Париж игнорирует просьбы Москвы улучшить условия содержания российского баскетболиста Даниила Касаткина в СИЗО. Посольство РФ официально обращалось в МИД Франции с требованием вмешаться в ситуацию.
Как отметили российские дипломаты, они находятся в тесном контакте с адвокатом баскетболиста.
Даниила Касаткина задержали в парижском аэропорту по запросу США по подозрению в причастности к киберпреступлениям. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.