Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

Форма поиска по сайту

Новости

23 августа, 10:00

Политика

В МИД Франции не ответили на просьбы Москвы улучшить условия содержания Касаткина

Париж игнорирует просьбы Москвы улучшить условия содержания российского баскетболиста Даниила Касаткина в СИЗО. Посольство РФ официально обращалось в МИД Франции с требованием вмешаться в ситуацию.

Как отметили российские дипломаты, они находятся в тесном контакте с адвокатом баскетболиста.

Даниила Касаткина задержали в парижском аэропорту по запросу США по подозрению в причастности к киберпреступлениям. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

