В МИД Франции не ответили на просьбы Москвы улучшить условия содержания Касаткина

Париж игнорирует просьбы Москвы улучшить условия содержания российского баскетболиста Даниила Касаткина в СИЗО. Посольство РФ официально обращалось в МИД Франции с требованием вмешаться в ситуацию.

Как отметили российские дипломаты, они находятся в тесном контакте с адвокатом баскетболиста.

Даниила Касаткина задержали в парижском аэропорту по запросу США по подозрению в причастности к киберпреступлениям. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.