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23 августа, 15:45

Политика

Тестовое голосование перед выборами в Мосгордуму прошло штатно

Тестовое голосование перед выборами в Мосгордуму прошло штатно

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В столице прошло тестовое электронное голосование перед сентябрьскими выборами депутатов. В нем приняли участие почти 650 тысяч человек, сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами.

Москвичам предложили ответить на вопрос "Как вы считаете, должна ли Москва по примеру других регионов принять собственный закон об обращении с безнадзорными животными?". В бюллетене участники выбирали один из пяти вариантов ответа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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