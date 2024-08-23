Новости мира: Украина не объяснила США цель атаки ВСУ на Курскую область

США так и не получили от Украины разъяснения о том, каким образом атака на Курскую область вписывается в стратегию ВСУ. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. Она также признала, что Штаты не знают, как это повлияет на ситуацию в Донбассе. При этом Пентагон допустил удары Киева американским оружием по Курской области, заявив, что так Украина якобы защищается от России.

Тем временем "Хезболла" начала массово использовать FPV-дроны. Так она готовится к наземному вторжению ЦАХАЛ в Ливан. В Сети появились кадры, на которых беспилотник "Хезболлы" поразил транспортное средство на израильской военной базе Аль-Мардж.

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