Участок Сокольнической линии закрыт до 28 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 августа, 12:45

Политика

Новости мира: Украина не объяснила США цель атаки ВСУ на Курскую область

Новости мира: Украина не объяснила США цель атаки ВСУ на Курскую область

В Москве началось тестовое голосование перед выборами в Мосгордуму

Москвичам рассказали о доступных способах голосования на выборах в Мосгордуму

Российский вертолет Ми-35М нанес удар по ВСУ в Курской области

Путин поддержал идею автоматически выплачивать 15 тыс руб пострадавшим в Курской области

Новости мира: День Государственного флага РФ отметили на Кипре

Владимир Путин поздравил Евгения Поддубного с днем рождения

Новости мира: в Сети опубликовали свидетельство о рождении Камалы Харрис

Средства ПВО сбили 28 БПЛА над шестью российскими регионами

Российская армия отбила несколько атак ВСУ в приграничных районах Курской области

США так и не получили от Украины разъяснения о том, каким образом атака на Курскую область вписывается в стратегию ВСУ. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. Она также признала, что Штаты не знают, как это повлияет на ситуацию в Донбассе. При этом Пентагон допустил удары Киева американским оружием по Курской области, заявив, что так Украина якобы защищается от России.

Тем временем "Хезболла" начала массово использовать FPV-дроны. Так она готовится к наземному вторжению ЦАХАЛ в Ливан. В Сети появились кадры, на которых беспилотник "Хезболлы" поразил транспортное средство на израильской военной базе Аль-Мардж.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политиказа рубежомвидеоИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика