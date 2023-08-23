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23 августа, 23:00

Политика

Кандидат в мэры Москвы Владислав Даванков пообщался с избирателями в Зеленограде

Кандидат в мэры Москвы Владислав Даванков пообщался с избирателями в Зеленограде

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Кандидат в мэры Москвы, вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков приехал в Зеленоград, чтобы пообщаться с избирателями.

Во время встречи поднимались вопросы транспортной загруженности в отдельных районах. Жители Зеленограда смогли высказаться, в каких местах заторы на дорогах доставляют серьезные неудобства.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

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