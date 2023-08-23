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16:45

Политика

Кандидат в мэры Москвы Зюганов встретился с жителями района Выхино-Жулебино

Кандидат в мэры Москвы Зюганов встретился с жителями района Выхино-Жулебино

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Физкультурно-оздоровительный комплекс может появиться в районе Выхино-Жулебино уже в 2025 году. Как сообщил на встрече с жителями кандидат на пост мэра столицы от КПРФ Леонид Зюганов, в проекте будут учтены все пожелания жителей.

В мероприятии также приняли участие представители столичного департамента спорта и управы района. Как отметили на встрече, жители с 2010 года говорят о необходимости построить ФОК в районе. Всего в Выхино-Жулебино проживают более 240 тысяч человек.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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