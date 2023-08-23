Минобороны РФ показало работу расчета самоходной гаубицы "Мста-С" в зоне СВО

На донецком направлении артиллеристы "Южной" группировки войск помогли отразить атаки ВСУ под Авдеевкой и у поселка Новомихайловка. Работу боевого расчета самоходной гаубицы "Мста-С" показали в Минобороны.

В ведомстве отметили, что за сутки в этом секторе зоны СВО противник потерял более 200 военнослужащих. В числе уничтоженных вооружений – артиллерийские системы М777 производства США.

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