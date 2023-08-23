Датский режиссер Ларс фон Триер осудил решение Запада передать Украине истребители F-16. Это случилось после встречи украинского президента Владимира Зеленского с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, когда лидеры стран посидели в американском боевом самолете.

По словам фон Триера, Фредериксен "как влюбленная без памяти, позировала в кабине одной из самых страшных военных машин, улыбаясь от уха до уха". В конце он добавил, что "русские жизни тоже имеют значение".

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