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07:15

Политика

Авиация РФ нанесла ракетный удар по позициям ВСУ на краснолиманском направлении

Авиация РФ нанесла ракетный удар по позициям ВСУ на краснолиманском направлении

Эксперт заявил, что российские подлодки "Варшавянка" помогли сорвать наступление ВСУ

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На краснолиманском направлении российские штурмовики СУ-25СМ нанесли ракетный удар по позициям ВСУ. На этот раз они использовали неуправляемые авиационные ракеты С-13 "Тулумбас". Такие боеприпасы предназначены для уничтожения самолетов, боевой техники и живой силы противника, находящихся в особо прочных, в том числе железобетонных укрытиях.

Как отметили в Минобороны РФ, армейская авиация вместе с артиллерией помогла пехоте отразить атаки штурмовых групп механизированной бригады ВСУ у поселка Червоная Диброва в Луганской Народной Республике. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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