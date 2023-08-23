Авиация РФ нанесла ракетный удар по позициям ВСУ на краснолиманском направлении

На краснолиманском направлении российские штурмовики СУ-25СМ нанесли ракетный удар по позициям ВСУ. На этот раз они использовали неуправляемые авиационные ракеты С-13 "Тулумбас". Такие боеприпасы предназначены для уничтожения самолетов, боевой техники и живой силы противника, находящихся в особо прочных, в том числе железобетонных укрытиях.

Как отметили в Минобороны РФ, армейская авиация вместе с артиллерией помогла пехоте отразить атаки штурмовых групп механизированной бригады ВСУ у поселка Червоная Диброва в Луганской Народной Республике. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.