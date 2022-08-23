Новости последнего часа: РФ не размещает тяжелых вооружений на ЗАЭС

РФ не размещает тяжелых вооружений на ЗАЭС, не использует ее в военных целях, заявил постпред РФ при ООН.

Продвижение огня на юг и запад в Рязанской области почти остановлено – врио губернатора области.

Чехия настаивает на решении проблем с ростом цен на энергию на уровне ЕС, заявил премьер-министр страны.

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