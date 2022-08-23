Новости часа: Запад планирует вброс о диверсии РФ в отношении суда с украинским зерном

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Запад планирует вброс о том, что РФ готовит диверсию против судна с украинским зерном. Об этом заявили в МИД России.

Саблисты первой сборной Москвы стали победителями командного турнира Спартакиады. Московские саблисты победили первую команду Новосибирской области со счетом 45:39.

Украинские войска выпустили три снаряда по Донецку. Об этом сообщили в ДНР.