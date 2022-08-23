Здание администрации главы ДНР Дениса Пушилина обстреляли

Здание администрации главы ДНР Дениса Пушилина подверглось прямому обстрелу со стороны ВС Украины. По данным ТАСС, снаряды попали в фасад, также повреждены правое крыло и верхний этаж.

В здании начался пожар. По последним данным, в результате обстрела центра Донецка пострадали шесть мирных жителей, три человека погибли. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.