ВСУ обстреляли Донецк

Донецк находится под обстрелом ВСУ. По предварительным данным, два человека погибли, трое пострадали. Один из снарядов попал в жилой дом.

Зафиксировано и прямое попадание в здание администрации главы ДНР, там начался пожар. Также под обстрелом находился район торгового центра Green Plaza. Как сообщили информагенства, повреждена еще и гостиница, где обычно останавливались журналисты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.