Украинские войска обстреляли Горловку снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Горловку снарядами так называемого натовского калибра. Об этом заявили в ДНР.

При атаке погибли два мирных жителя. ВСУ продолжили наносить удары и по Запорожской области – по атомной станции и Энергодару. Атаки отразила российская ПВО. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.