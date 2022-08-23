В ФРГ заявили, что больше не могут поставлять оружие и военную технику Украине

Бундесвер больше не может поставлять оружие и военную технику Украине из собственных запасов. Об этом заявили в министерстве обороны ФРГ.

Там подчеркнули, что Вооруженные силы Германии подошли к допустимому пределу. В ведомстве прокомментировали призыв нескольких депутатов, которые заявили, что потенциал немецкой армии "может и должен" уйти на второй план, поскольку "выживание Украины отвечает интересам политики безопасности Германии". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.