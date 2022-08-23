Российские "Ураганы" нанесли удар по украинским позициям

Расчеты реактивных систем залпового огня Центрального военного округа нанесли удар по украинским позициям. Работала группировка "Отважные". Цели определили разведчики, которые работают в тылу противника.

Экипажи РСЗО прибыли на позиции, развернули системы, а потом дали залп из 16 ракет из 220-миллиметровых орудий в течение нескольких секунд. Ракеты бьют на расстояние до 35 километров. После этого, чтобы не попасть под ответный удар, "Ураганы" уезжают на место базирования. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.