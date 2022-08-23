Жозеп Боррель не поддержал идею полного запрета на визы для россиян. По словам главы европейской дипломатии, такая идея противоречит правилам Евросоюза. Всегда есть группы людей, которые должны иметь возможность попасть в другие страны. С гумманитарной миссией, например.

Включить закрытие границ для граждан нашей страны в новый пакет санкций ранее предложила Эстония. Идею уже поддержали Чехия, Литва, Латвия и Финляндия. Против таких мер выступили в Германии, Швеции, Греции, а также на Кипре.

Очередные возможные ограничения должны рассмотреть в конце августа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.