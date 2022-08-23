Украина начала перебрасывать войска из Харьковского укрепрайона под Золочев, где российские подразделения взяли первую линию обороны. На донецком направлении российские войска закончили перегруппировку, чтобы атаковать вторую линию обороны.

Украинские войска обстреляли из систем HIMARS Антоновский мост в Херсонской области. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.