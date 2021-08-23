Срок отложенного решения на онлайн-выборах в Москве могут изменить

Срок отложенного решения на онлайн-голосовании в столице могут изменить. С такой просьбой к Элле Памфиловой обратился глава Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.

Речь идет о том, чтобы немного продлить время, в которое можно изменить свое решение, – с одного календарного дня до 24-х часов.

Вопросы возникли по итогам тестирования московской системы электронного голосования. Оно прошло в конце июля. За это время выдали 146 тысяч электронных бюллетеней.

Онлайн-голосование, которое пройдет в сентябре, продлится 60 часов без перерыва. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.