В Афганистане президенту и его офису предложили амнистию

Талибы, участники запрещенной в России организации, объявили амнистию для всех афганских чиновников, включая президента и вице-президента. Им предложили при желании вернуться в страну, пообещав не преследовать.

Президент Ашраф Гани в настоящее время находится в Объединенных Арабских Эмиратах. Недавно он записал видеообращение и действительно обещал скоро вернуться на родину.

Между тем, Россия не будет торопиться с исключением участников "Талибана" из списка террористов и с признанием новой власти Афганистана. Об этом сообщили в МИД. Там планируют смотреть на действия руководства страны и по итогам принимать решение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.