В Стамбуле завершился третий раунд переговоров России и Украины. Встреча делегаций двух стран прошла во дворце Чираган. По итогам встречи руководитель российской делегации Владимир Мединский подчеркнул, что все гуманитарные договоренности второго раунда переговоров были выполнены.

Помимо прочего, Москва предложила Киеву сформировать три рабочих группы, которые будут работать онлайн. Группы будут обрабатывать политические, гуманитарные и военные вопросы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.