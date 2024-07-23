Новости мира: глава секретной службы США Кимберли Читл подала в отставку

Глава секретной службы США Кимберли Читл подала в отставку. По ее словам, покушение на Дональда Трампа стало "самым значительным оперативным провалом за последние десятилетия". Между тем Джо Байден уже опубликовал заявление, в котором он сообщил, что в ближайшее время назначит нового директора секретной службы.

Тем временем в Мьянме начали принимать карты российской платежной системы "Мир". Для этого в страну привезли и подключили специальные банковские терминалы. Пока они есть в ограниченном количестве только в крупных торговых центрах – там, где чаще всего бывают туристы или специалисты из России.

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