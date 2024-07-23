Новости мира: президент США Джо Байден вернется в Белый дом после изоляции 23 июля

23 июля американский лидер Джо Байден вернется в Белый дом после изоляции, на которую отправился из-за заражения коронавирусом. Об этом говорится в расписании президента США. После того как он пропал из публичного поля, в соцсетях начали появляться заявления, что глава государства якобы мертв, а республиканцы потребовали предоставить доказательства, что президент жив. Тем временем вице-президент Камала Харрис впервые появилась на публике после того, как Байден вышел из предвыборной гонки. Она выступила перед американскими спортсменами. По данным американских информагентств, Харрис набирает достаточно голосов делегатов для формального утверждения кандидатом в президенты от Демократической партии.

Между тем около парламента Турции, где обсуждается закон о бездомных животных, собрались активисты, скандирующие лозунг "Убийцы!" Новый закон вызвал серьезный раскол в обществе. После принятия документ потребует от муниципалитетов отлавливать бродячих собак, содержать их в приюте 30 дней и, если за это время животных никто не заберет, усыплять.

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