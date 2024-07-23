Новости мира: вице-президент США Камала Харрис выступила перед американскими спортсменами

Вице-президент США Камала Харрис впервые появилась на публике после того, как действующий американский лидер Джо Байден вышел из президентской гонки. Она выступила перед американскими спортсменами. По данным на 23 июля, Харрис уже набирает достаточно голосов делегатов для формального утверждения кандидатом в президенты от демократической партии, сообщают американские информагентства.

Тем временем в Италии сняли, как лава вулкана Этна с брызгами вырывается на поверхность. Отмечается, что в июле активность Этны увеличилась: в начале месяца произошел мощный выброс лавы, из-за чего столб дыма поднялся на пять километров над уровнем моря.

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