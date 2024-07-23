ВС РФ уничтожили немецкую установку PzH 2000 на авдеевском направлении в зоне СВО

На авдеевском направлении расчет самоходной пушки "Малка" российской группировки войск "Центр" уничтожил немецкую Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000). Фугасными снарядами весом 110 килограммов каждый артиллерийскую установку противника поразили на расстоянии более 20 километров.

Известно, что на авдеевском направлении идет наступление ВС РФ. Помимо самоходных пушек, там также работают тяжелые огнеметные системы "Солнцепек".

За 22 июля ВСУ потеряли почти две тысячи военнослужащих, более 150 беспилотных летательных аппаратов и три десятка автомобильной техники. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.