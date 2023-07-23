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23 июля, 22:30

Политика

Путин сообщил об уничтожении иностранной техники российскими военными в зоне СВО

Путин сообщил об уничтожении иностранной техники российскими военными в зоне СВО

ВСУ потеряли 7 танков Leopard на запорожском и южно-донецком направлениях

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Рекордное число иностранной техники было уничтожено за прошедшие сутки в ходе спецоперации, заявил Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

По оценкам Минобороны России, за сутки на запорожском и южно-донецком направлениях Вооруженные силы РФ разбили 7 танков Leopard, уничтожили 15 бронемашин ВСУ, в том числе 10 БМП Bradley. Также российская авиация сбила украинский Су-25 и три десятка беспилотников.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоЮлия Неклесова
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