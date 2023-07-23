ВСУ потеряли 7 танков Leopard на запорожском и южно-донецком направлениях

ВС РФ на запорожском и южно-донецком направлениях уничтожили 7 танков Leopard и 15 бронемашин, принадлежащих украинской стороне. Также ВСУ потеряли 10 БМП Bradley, которые были поставлены США.

Кроме того, Воздушно-космические силы России сбили украинский Су-25, а также 28 беспилотников на территории Луганской и Донецкой народных республик, в Харьковской и в Запорожской областях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.