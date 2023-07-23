Участок от "Марьиной Рощи" до "Чкаловской" закроют 22–23 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:15

Политика

ВСУ потеряли 7 танков Leopard на запорожском и южно-донецком направлениях

ВСУ потеряли 7 танков Leopard на запорожском и южно-донецком направлениях

Путин заявил о провале контрнаступления ВСУ

В ООН раскритиковали решение США о передаче кассетных боеприпасов Украине

Трамп назвал безумием мысли о приеме Украины в НАТО

Украинские войска несут критические потери на купянском направлении

США пока не планируют передавать Киеву дальнобойные ракеты для РСЗО HIMARS

Москвичам рассказали о ходе спецоперации на Украине

Российские военные продолжают занятия на полигонах в перерывах между боями

ВС РФ уничтожили иностранных наемников на Украине

ВС РФ уничтожили два полевых лагеря иностранных наемников на донецком направлении

ВС РФ на запорожском и южно-донецком направлениях уничтожили 7 танков Leopard и 15 бронемашин, принадлежащих украинской стороне. Также ВСУ потеряли 10 БМП Bradley, которые были поставлены США.

Кроме того, Воздушно-космические силы России сбили украинский Су-25, а также 28 беспилотников на территории Луганской и Донецкой народных республик, в Харьковской и в Запорожской областях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоИван Князев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика