Протесты под лозунгом: "Нет войне в Иране!" прошли в крупных городах США

Протесты под лозунгом: "Нет войне в Иране!" прошли в Нью-Йорке, Чикаго, Сан-Франциско и Сан-Диего. Участники акций несли флаги Исламской Республики и размещали плакаты и баннеры на заборах и зданиях.

США нанесли удар по трем ядерным объектам Ирана в ночь на 22 июня. Американский президент Дональд Трамп уточнил, что на завод по обогащению урана Фордо был сброшен полный комплект бомб. В Тегеране заявили, что большинство центрифуг и подземных каскадных залов Фордо остались невредимыми.

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