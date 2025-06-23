Сотрудницу Минтуризма Абхазии уволили за скандальное заявление о российских туристах

Скандал в туристической сфере Абхазии завершился отставкой сотрудницы Минтуризма Кристины Лакербая, заявившей, что республике не нужны российские туристы с низкими расходами. Ее слова вызвали резкую реакцию в соцсетях и были осуждены руководством страны.

Президент Абхазии Бадра Гунба подчеркнул, что такие заявления неприемлемы. Он напомнил, что гостеприимство – часть культуры народа, и республика рада всем туристам, независимо от бюджета. Министр туризма Астамур Логуа также заявил, что высказанная позиция не отражает взгляды ведомства.

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