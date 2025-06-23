Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 июня, 23:30

Политика

Сотрудницу Минтуризма Абхазии уволили за скандальное заявление о российских туристах

Сотрудницу Минтуризма Абхазии уволили за скандальное заявление о российских туристах

Дональд Трамп может отключить Европу от интернета

Иран поблагодарил Россию за поддержку в конфликте с Израилем и США

Иран и Израиль вновь обменялись ударами

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи прилетел в Москву на встречу с Владимиром Путиным

В Абхазии объяснили скандал вокруг экономных российских туристов

В Госдуму внесен законопроект о полном запрете вейпов

Подразделения группировки "Север" нанесли поражение украинской разведке в Сумской области

Иран пообещал заставить США пожалеть о ракетных ударах по ядерным объектам

Небензя заявил, что удары США по ядерным объектам Ирана были неспровоцированными

Скандал в туристической сфере Абхазии завершился отставкой сотрудницы Минтуризма Кристины Лакербая, заявившей, что республике не нужны российские туристы с низкими расходами. Ее слова вызвали резкую реакцию в соцсетях и были осуждены руководством страны.

Президент Абхазии Бадра Гунба подчеркнул, что такие заявления неприемлемы. Он напомнил, что гостеприимство – часть культуры народа, и республика рада всем туристам, независимо от бюджета. Министр туризма Астамур Логуа также заявил, что высказанная позиция не отражает взгляды ведомства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикатуризмвидеоЕкатерина Кузнеченкова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика