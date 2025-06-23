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23 июня, 16:30

Политика

Иран поблагодарил Россию за поддержку в конфликте с Израилем и США

Иран поблагодарил Россию за поддержку в конфликте с Израилем и США

Иран и Израиль вновь обменялись ударами

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Глава министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на встрече с Владимиром Путиным в Кремле выразил благодарность Москве за осуждение действий Израиля и США в отношении Ирана.

Как подчеркнул российский лидер, позиция Москвы по происходящему ясно выражена, в том числе и на заседаниях Совета безопасности ООН. По его словам, агрессия против Ирана не имеет оправданий, и Россия продолжит оказывать поддержку иранскому народу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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