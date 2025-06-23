23 июня, 15:30Политика
Иран и Израиль вновь обменялись ударами
Обострение конфликта между Ираном и Израилем достигло новой фазы: стороны вновь обменялись ударами. В Тегеране прогремели взрывы, которые, по утверждению иранских СМИ, были результатом израильской атаки. ЦАХАЛ подтвердила нанесение серии ударов по военным объектам.
В ответ Корпус стражей исламской революции сообщил о массированном ударе по всей территории Израиля с применением ракет и беспилотников-камикадзе.
Тем временем в Тегеране выразили надежду на участие Москвы в деэскалации конфликта. Однако политологи считают, что мирное решение пока маловероятно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.