Иран и Израиль вновь обменялись ударами

Обострение конфликта между Ираном и Израилем достигло новой фазы: стороны вновь обменялись ударами. В Тегеране прогремели взрывы, которые, по утверждению иранских СМИ, были результатом израильской атаки. ЦАХАЛ подтвердила нанесение серии ударов по военным объектам.

В ответ Корпус стражей исламской революции сообщил о массированном ударе по всей территории Израиля с применением ракет и беспилотников-камикадзе.

Тем временем в Тегеране выразили надежду на участие Москвы в деэскалации конфликта. Однако политологи считают, что мирное решение пока маловероятно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.