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23 июня, 10:15

Политика

Небензя заявил, что удары США по ядерным объектам Ирана были неспровоцированными

Небензя заявил, что удары США по ядерным объектам Ирана были неспровоцированными

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Постпред России при ООН Василий Небензя назвал удары США по ядерным объектам Ирана неспровоцированными и подчеркнул, что Америка "открыла ящик Пандоры", поставив мир на грань ядерной катастрофы. Он выразил сожаление, что некоторые члены Совбеза ООН не осудили действия США.

Ранее стало известно, что Израиль ударил по западу Ирана, целью стали объекты ракетной инфраструктуры. В Москву для консультаций прибыл глава иранского МИД Аббас Аракчи – он обсудит с Владимиром Путиным ситуацию вокруг ударов Израиля и США по Ирану.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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