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23 июня, 06:30

Политика

Новости мира: голландцы вышли на протестные акции в преддверии саммита НАТО

Новости мира: голландцы вышли на протестные акции в преддверии саммита НАТО

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Акции протеста проходят в Нидерландах в преддверии очередного саммита НАТО. На демонстрацию в Гааге вышли около 5 тысяч человек. Активисты выступают против военной политики и роста расходов на оборону. Вместо миллиардных вложений в вооружение митингующие требуют инвестировать деньги в здравоохранение, защиту климата, доступное жилье и международное сотрудничество.

На севере американского штата Мичиган вооруженный мужчина въехал на пикапе в здание церкви и открыл огонь по прихожанам. Он успел ранить одного человека. В этот момент внутри было около 150 человек, в том числе дети. Одному из посетителей удалось сбить стрелявшего с ног. На помощь подоспел охранник, который ликвидировал нападавшего.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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