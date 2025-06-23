ВС РФ освободили 2 населенных пункта в зоне СВО

За прошедшие сутки российские военные освободили сразу два населенных пункта: село Петровское в Харьковской области и поселок Перебудова в Донецкой Народной Республике. По словам военных экспертов, в ДНР противнику не удастся ни закрепиться при отступлении, ни создать основательные рубежи обороны.

Кроме этого, активные бои продолжаются в Сумской области рядом с линией фронта в Рыжевке, Бессаловке, Павловке и Кондратовке, а также Андреевке, Садках и Запселье. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.