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23 июня, 07:30

Политика

ВС РФ освободили 2 населенных пункта в зоне СВО

ВС РФ освободили 2 населенных пункта в зоне СВО

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За прошедшие сутки российские военные освободили сразу два населенных пункта: село Петровское в Харьковской области и поселок Перебудова в Донецкой Народной Республике. По словам военных экспертов, в ДНР противнику не удастся ни закрепиться при отступлении, ни создать основательные рубежи обороны.

Кроме этого, активные бои продолжаются в Сумской области рядом с линией фронта в Рыжевке, Бессаловке, Павловке и Кондратовке, а также Андреевке, Садках и Запселье. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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