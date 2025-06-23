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23 июня, 07:15

Политика

ЦАХАЛ сообщила об очередном пуске ракет со стороны Ирана

ЦАХАЛ сообщила об очередном пуске ракет со стороны Ирана

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Американские удары по ядерным объектам не изменили тактику сторон ирано-израильского конфликта. ЦАХАЛ заявила, что зафиксировала пуск ракет из Ирана и ведет их перехват.

В то же время власти Израиля сообщают об ударах по западу Исламской Республики. В операции участвовали 20 истребителей. Целью стали объекты хранения и запуска ракет, а также спутники и военные радиолокационные станции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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