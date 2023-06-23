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23 июня, 23:15

Политика

МО РФ опровергло информацию об ударе российской армии по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер"

МО РФ опровергло информацию об ударе российской армии по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер"

Новости часа: МО РФ опровергло информацию об ударе по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер"

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Минобороны России опровергло информацию об ударе российской армии по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер". В заявлении министерства отмечается, что распространяемые в социальных сетях сообщения от имени основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина не соответствуют действительности.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в курсе ситуации вокруг Пригожина. Он добавил, что принимаются необходимые меры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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