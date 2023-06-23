Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 24 и 25 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 июня, 20:00

Политика

Новости часа: Небензя призвал Запад не дать Киеву организовать катастрофу на ЗАЭС

Новости часа: Небензя призвал Запад не дать Киеву организовать катастрофу на ЗАЭС

Видео с танцующей первой леди Франции Брижит Макрон попало в Сеть

Экипажи штурмовиков Су-25 нанесли ракетные удары по военным объектам и технике ВСУ

Военные российской армии нанесли удар по местам хранения ракетного вооружения ВСУ

Обама заявил, что многие русскоговорящие в Крыму поддерживали идею присоединения к РФ

Новости часа: ВС РФ нанесли удар по местам хранения ракет ВСУ

ВС РФ уничтожили замаскированный опорный пункт ВСУ на запорожском направлении

Евросоюз наложил санкции на Фонд поддержки проживающих за рубежом россиян

Пленные украинские военные рассказали, как их тренировали перед отправкой в зону СВО

Зеленский усомнился в эффективности контрнаступления ВСУ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия надеется, что Запад не даст Киеву организовать катастрофу на ЗАЭС. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Роспотребнадзор призвал регионы обеспечить санитарный контроль для предотвращения появления холеры. Об этом сообщили в ведомстве.

В России в 2022 году смертность от коронавирусной инфекции сократилась на 70,1%. Это данные Росстата.

Читайте также
политикаобществовидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика