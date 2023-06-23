Новости часа: Небензя призвал Запад не дать Киеву организовать катастрофу на ЗАЭС

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия надеется, что Запад не даст Киеву организовать катастрофу на ЗАЭС. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Роспотребнадзор призвал регионы обеспечить санитарный контроль для предотвращения появления холеры. Об этом сообщили в ведомстве.

В России в 2022 году смертность от коронавирусной инфекции сократилась на 70,1%. Это данные Росстата.