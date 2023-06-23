Экипажи штурмовиков Су-25 нанесли ракетные удары по военным объектам и технике ВСУ

Поддержку с неба российским войскам оказывают штурмовики. Экипажи Су-25 Восточного военного округа работают парами на малой высоте.

Летчики наносят ракетные удары по живой силе, опорным пунктам и бронетехнике противника. После выполнения задания выпускают тепловые ловушки и возвращаются на базу. В результате боевого вылета уничтожены замаскированные укреппозиции и техника ВСУ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.