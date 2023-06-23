Новости часа: ВС РФ нанесли удар по местам хранения ракет ВСУ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Российские войска нанесли удар по местам хранения ракет ВСУ, в том числе иностранного производства. Об этом заявили в Минобороны.

300 бригад Мосводостока и 290 единиц техники дежурят на улицах Москвы из-за непогоды. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства столицы.

В Москве выполнили 50% работ по благоустройству территории у станции метро "Аэропорт Внуково". Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.