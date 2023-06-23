Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 24 и 25 июня

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15:45

Политика

Новости часа: ВС РФ нанесли удар по местам хранения ракет ВСУ

Новости часа: ВС РФ нанесли удар по местам хранения ракет ВСУ

ВС РФ уничтожили замаскированный опорный пункт ВСУ на запорожском направлении

Евросоюз наложил санкции на Фонд поддержки проживающих за рубежом россиян

Пленные украинские военные рассказали, как их тренировали перед отправкой в зону СВО

Зеленский усомнился в эффективности контрнаступления ВСУ

Минобороны РФ показало боевую работу артиллеристов Южного военного округа в зоне СВО

Попавшие в плен бойцы ВСУ рассказали, как их готовили к боевым действиям

В Германии признали, что Украина не способна справиться с авиацией РФ

Шойгу заявил, что ВСУ все чаще занимаются перегруппировкой

ВС РФ отбили несколько атак ВСУ на запорожском направлении

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Российские войска нанесли удар по местам хранения ракет ВСУ, в том числе иностранного производства. Об этом заявили в Минобороны.

300 бригад Мосводостока и 290 единиц техники дежурят на улицах Москвы из-за непогоды. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства столицы.

В Москве выполнили 50% работ по благоустройству территории у станции метро "Аэропорт Внуково". Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

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