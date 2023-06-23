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11:30

Политика

Зеленский усомнился в эффективности контрнаступления ВСУ

Зеленский усомнился в эффективности контрнаступления ВСУ

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В эффективности контрнаступления армии ВСУ усомнился даже украинский президент Владимир Зеленский. В интервью телеканалу BBC он сказал, что процесс "идет медленнее, чем хотелось бы".

О якобы активных действиях в зоне СВО киевский режим объявил почти три недели назад, но за это время украинские боевики не сумели отбить ни одного стратегически важного пункта. Более того, они несут серьезные потери.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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