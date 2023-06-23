Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 24 и 25 июня

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11:15

Политика

Минобороны РФ показало боевую работу артиллеристов Южного военного округа в зоне СВО

Минобороны РФ показало боевую работу артиллеристов Южного военного округа в зоне СВО

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На запорожском направлении артиллеристы Южного военного округа наносят массированные удары по группам украинских боевиков. Ежедневно они открывают огонь по живой силе и бронетехнике ВСУ, чтобы не дать противнику перейти в активное наступление.

Перемещение вражеских группировок отслеживают в круглосуточном режиме, с помощью беспилотников. Операторы передают информацию о целях расчетам гаубиц "Гиацинт-Б", а те бьют на поражение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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