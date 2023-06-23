Минобороны РФ показало боевую работу артиллеристов Южного военного округа в зоне СВО

На запорожском направлении артиллеристы Южного военного округа наносят массированные удары по группам украинских боевиков. Ежедневно они открывают огонь по живой силе и бронетехнике ВСУ, чтобы не дать противнику перейти в активное наступление.

Перемещение вражеских группировок отслеживают в круглосуточном режиме, с помощью беспилотников. Операторы передают информацию о целях расчетам гаубиц "Гиацинт-Б", а те бьют на поражение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.